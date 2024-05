João Rodrigues foi reeleito, esta sexta-feira, presidente do Farense, depois de concorrer como lista única aos órgãos diretivos e consultivos do clube.

Segundo revelou fonte à Lusa, o presidente teve um total 216 votos a favor, numa eleições em que se registou também 14 votos brancos e seis nulos, num total de 236 eleitores.

Apesar de se ter demitido no ano passado, João Rodrigues, que estava no cargo desde 2018, recandidata-se em 2024 e assume a presidência do clube de Faro até 2028.

Para a presidência da Assembleia Geral foi eleito Cristóvão Norte, enquanto José Alberto Pereira foi o escolhido para ser presidente do Conselho de Fiscalização.