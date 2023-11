O treinador do Farense, José Mota, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting (4-2), em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga:

[Vitória do Sporting é justa?] «Sim, penso que a vitória do Sporting é justa, foi a melhor equipa, marcou quatro golos, dominou o jogo na primeira parte. Entrámos muito mal e o Sporting bem, temos de dar mérito. Não conseguimos ser uma equipa agressiva, o Sporting jogou sempre de uma forma muito livre, sem grande pressão. Não era isso que tínhamos trabalhado. O Sporting foi tomando conta do jogo, criando muitas dificuldades ao nosso reduto defensivo. Muito justa a vitória do Sporting ao intervalo. Entrámos muito apáticos e sem ambição. Na segunda parte melhorámos em todos os aspetos e fomos uma equipa com mais bola, mais agressiva, disputámos o jogo. Foi mais dentro do que tínhamos trabalhado. A segunda parte foi um jogo mais disputado. Gostei da segunda parte da minha equipa, mas não conseguimos o que pretendíamos, que era tentar um resultado positivo, muito por responsabilidade nossa, não fizemos o que era pretendido na primeira parte.

Eu estaria muito preocupado era se esta equipa não demonstrasse o que tenho apreciado. Uma equipa agressiva, disciplinada, com bons comportamentos defensivos, a jogar olhos nos olhos com os adversários. Esta é a derrota mais expressiva que temos. Mas somos a equipa da segunda parte, o que fizemos no São Luís ao Sporting é o que temos feito a todas as equipas. São jogos completamente diferentes. O Sporting conseguiu entrar muito forte no jogo e nós não. Teve essa vantagem nos primeiros 45 minutos e parece que se sentiu bastante confortável. Há um aspeto que temos de realçar, não é fácil fazer dois golos em Alvalade, também justifica algum atrevimento da nossa parte. Sofremos foi quatro, e isso não tem sido o normal, temos sido uma equipa compacta.»