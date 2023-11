José Mota, treinador do Farense, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (2-4), no Estádio de Alvalade, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga:

O Farense não entrou tão bem como tinha entrado no São Luís frente a este mesmo Sporting, concorda?

- O Sporting é forte, joga em casa e é sempre uma equipa fortíssima, agora penso que não estivemos bem na primeira parte. O Sporting entrou muito forte, mas nós também deixámos que o Sporting se galvanizasse, que tivesse bola. Fomos muito pouco agressivos sobre o portador da bola, portanto o Sporting dominou a seu bel-prazer, nomeadamente na primeira parte. Isto não gostei porque não foi isso que foi exigido. Nós não somos essa equipa, pelo contrário, somos uma equipa agressiva. Os adversários têm sempre dificuldades, mas hoje não foi o caso. O Sporting dominou, teve as suas chances de golo, fez dois golos. Resumindo, fomos uma equipa muito apática para aquilo que temos sido. Portanto, o que o treinador deseja nestas circunstâncias é que venha rapidamente o intervalo.

O que disse aos jogadores ao intervalo?

- Disse-lhes exatamente aquilo que vocês estavam a ver, que precisávamos de ser mais agressivos, esperava que fossemos mais determinados, ter uma circulação de bola mais rápida, mais eficiente, controlar os vários momentos do jogo. Eu não lhes peço muito, só aquilo que realmente é ser do Farense. Fazer este tipo de jogo, esta forma de estar, a cultura que eles têm de jogo. A segunda parte foi isso, fizemos dois golos, ainda tivemos uma ou outra oportunidade, o Sporting também as teve, mas, lá está, dividimos o jogo. É disto que eu gosto e tenho de dar os parabéns aos jogadores pelo que fizeram na segunda parte. A primeira parte não gostei, serve para aprendizagem. Parabéns aos nossos adeptos que vinham com confiança na equipa. A segunda parte foi à imagem daquilo que pretendíamos, daquilo que é o Farense.

O Zé Luís parece que se lesiona com alguma gravidade. O que nos pode dizer sobre o avançado?

- Ainda não sei o que é que ele tem, sei que ele estava ali em grande sofrimento. Vamos agora ver o que se passou, vou falar também com o médico do clube para perceber qual é a gravidade da lesão. Espero, como é óbvio, que não seja nada de grave. O Zé entrou muito bem no jogo, estava a ajudar-nos numa fase muito importante.