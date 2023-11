O treinador do Farense, José Mota, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting (4-2), em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga:

[Sobre a lesão do Zé Luís, foi ao hospital?] «Não sei o que tem, os médicos não sabem, pode ser uma luxação ou não. Foi [ao hospital] fazer exames para avaliar o que poderá ter. Não vamos adiantar mais nada.»