O FC Porto-Benfica, marcado pelo golo de Kelvin aos 90+2, foi há dez anos.

A 11 de maio de 2013, o FC Porto, comandado por Vítor Pereira, recebeu o Benfica, de Jorge Jesus, num clássico decisivo para o título. Era a 29.ª e penúltima jornada e ao Dragão chegava um Benfica líder, com 74 pontos, mais dois do que o FC Porto, que tinha 72, mas que tinha reduzido a diferença depois de os encarnados terem empatado na receção ao Estoril na jornada anterior.

Lima deu vantagem ao Benfica aos 19 minutos, mas um cruzamento de Silvestre Varela, desviado por Maxi Pereira para a própria baliza, deu o empate aos 26 minutos.

Foi já bem perto do apito final que surgiu a reviravolta e a loucura no Dragão: dois heróis improváveis construíram o golo que valeu a liderança e encaminhou o título: Liedson serviu Kelvin, que perante a pressão de Roderick rematou cruzado com o pé esquerdo, para bater Artur Moraes.

Uma década passou e muito mudou, entretanto, como é natural. Exemplo disso é Nicolás Otamendi, que festejou pelo FC Porto nesse jogo e agora representa o Benfica. Veja, na galeria associada, todos os nomes que jogaram esse FC Porto-Benfica.

Depois de ter recuperado de uma desvantagem de quatro pontos verificada à entrada para as últimas três jornadas (73 para 69 pontos), o FC Porto saiu do clássico na frente, com 75 pontos, para 74 do Benfica. Os dragões não desperdiçaram e festejaram o título com a vitória por 2-0 em Paços de Ferreira, terminando com 78 pontos e sem derrotas em 30 jornadas. O Benfica venceu o Moreirense por 3-1, acabou com 77 pontos e em segundo, num campeonato ainda célebre pelo terceiro lugar do Paços de Ferreira e no qual o Sporting ficou em sétimo lugar.