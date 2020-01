Além do castigado Corona, Pepe e Nakajima estão indisponíveis para a receção do FC Porto ao Varzim, referente aos quartos de final da Taça de Portugal revelou Sérgio Conceição.



«Olhamos para o jogo de forma isolada, sem pensar no jogo do campeonato. Temos de olhar para o jogo e ver que adversários temos, que características possui e o que queremos. É um jogo a eliminar, não há tempo para recuperar. É passar ou passar. O Nakajima infelizmente está fora do jogo por incapacidade física. Como sabem ele acabou o jogo e vimos uma situação de lesão nada bonita. Ele tem um hematoma muito grande na perna. Todos os outros jogadores excepto o Corona e o Pepe, que já estava na enfermaria, estão disponíveis para dar o seu contributo. Olhamos para quem está disponível e preparamos os jogos com esses», referiu, na antevisão do encontro frente à formação poveira.





O FC Porto-Varzim está agendado para as 18h00, na terça-feira, no Dragão.



