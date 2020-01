Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez nesta segunda-feira a antevisão do jogo frente ao Varzim, referente aos quartos de final da Taça de Portugal. O técnico portista garante máximo respeito pelo adversário que disputa a II Liga e promete máxima concentração no jogo que vai realizar-se no Estádio do Dragão.

«Queremos a continuidade nesta prova e vamos defrontar um Varzim que não iniciou bem o campeonato mas praticamente nos últimos quatro meses não perdeu fora. Acompanhei um pouco o inicio da época com o Paulo Alves, depois teve um trajeto interessante, sobretudo fora, porque é uma equipa que está talhada para jogar fora e temos de estar precavidos para isso», começou por dizer o técnico.

O FC Porto não vai estar a pensar no jogo de sexta-feira contra o Sporting de Braga, garante Sérgio Conceição: «Tivemos a oportunidade de defrontar o Varzim num passado recente e é uma equipa sempre incómoda. Temos de fazer o que nos compete para passar a eliminatória.»

«Vamos olhar para o jogo de forma isolada, sem pensar no jogo do campeonato que vem a seguir. Vamos pensar no queremos do jogo, que é um jogo a eliminar. Cada jogo tem a sua história e não há tempo a recuperar. É passar ou passar, não pensamos noutra situação», salienta.

Sérgio Conceição espera naturalmente um Varzim mais fechado, à espreita dos contra-ataques no Estádio do Dragão: «Nas provas internas, à exceção de meia dúzia de jogos, todas as equipas jogam contra nós com tudo a ganhar e nada a perder. Teremos pela frente uma equipa se calhar um bocadinho ainda mais baixa naquilo que são as suas linhas. Cabe-nos assumir a despesa do jogo e estar sempre de forma equilibrada para não sermos surpreendidos. Estes jogos da Taça têm sempre um ambiente diferente e é preciso ser cauteloso.»