O FC Porto confirmou que David Carmo foi relegado à equipa B, devido a «comportamento inadequado», tal como o Maisfutebol havia noticiado.

Em sentido contrário, Zé Pedro é promovido em definitivo à formação principal dos dragões.

Na newsletter diária, os dragões revelam que a decisão foi tomada em sintonia pela administração da SAD presidida por Pinto da Costa e pelo departamento de futebol, a qual entra em vigor já esta quinta-feira.

A cumprir a segunda temporada no clube azul e branco, David Carmo soma 12 jogos no conjunto orientado por Sérgio Conceição. Já não era utilizado desde 6 de dezembro, na derrota em casa do Estoril, para a Taça da Liga.

Assim, e para já, Conceição fica com três centrais para o eixo defensivo: Pepe, Fábio Cardoso e Zé Pedro. Marcano está lesionado.