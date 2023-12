O FC Porto prosseguiu, esta quarta-feira, a preparação para o jogo contra o Leixões, da última jornada do grupo D da Taça da Liga.



Na sessão matinal, Sérgio Conceição não pôde contar com Iván Marcano e Gabriel Veron. Segundo a informação disponibilizada pelos dragões no site oficial, os dois jogadores fizeram apenas tratamento às respetivas lesões.



Por seu turno, João Mendes voltou a trabalhar com o plantel principal.



Os azuis e brancos têm novo treino agendado para esta quinta-feira, às 10h30, no Olival.



O FC Porto-Leixões, que já não tem qualquer influência nas contas do grupo D e no apuramento para a final four da Taça da Liga, joga-se às 20h30 do próximo sábado.