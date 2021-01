Mamadou Loum deixou uma mensagem nas redes sociais a pedir desculpa pelo desentendimento que protagonizou com Pepe, no final da vitória do FC Porto com o Farense.

«Gostaria de pedir desculpas a todos os fãs do FC Porto pelo infeliz acidente que ocorreu esta noite. Nunca devia ter acontecido. O Pepe é um irmão mais velho e aprendi muito com ele», escreveu o médio dos dragões.

Recorde-se que Pepe foi cumprimentar Loum logo após o apito final, mas o jogador senegalês não se mostrou recetivo e os dois trocaram algumas palavras e empurrões de forma mais acesa.

O incidente: