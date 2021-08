Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão à receção ao Arouca. O técnico diz que espera um jogo difícil, mas aponta que cabe aos dragões levarem o jogo para onde querem.

«O Arouca é uma equipa que vem de uma excelente temporada na II Liga, que lhe permitiu estar na primeira divisão. É sempre uma equipa difícil.É uma equipa bem organizada, com gente rápida na frente, meio campo interessante, dois laterais com uma dinâmica interessante. O Evangelista tem feito um bom trabalho», apontou o treinador.

«É sempre complicado, é um jogo de I Liga e tem de nos caber a nós levar o jogo para onde queremos e conquistar os três pontos», frisou Sérgio Conceição, que foi questionado sobre o empate com o Marítimo.

«A resposta que temos que dar, independentemente do jogo passado, que já não conta, é trabalhar em cima desse jogo e preparar a equipa da melhor forma para ganhar o próximo, que é com o Arouca.»

«Independentemente do que acontece nos jogos, o próximo jogo é sempre para ganhar. Amanhã, a resposta que quero é a resposta que me dão aqui e que me deram também na Madeira, que foi um jogo bastante positivo, na minha opinião, embora não com a mesma eficácia em termos ofensivos que em outros jogos», apontou.

Questionado sobre se vai contar com Wendell, Sérgio Conceição afirmou: «Está cá há uma semana. Quando acharmos que está completamente integrado no grupo, não só no conhecimento de um clube como o FC Porto, como também da equipa, vai ter as mesmas oportunidades que os outros têm.»

Otávio tem estado a contas com problemas físicos e Sérgio Conceição foi questionado sobre se Corona poderia jogar, caso Otávio não jogue. «Se não jogar, há 24 opções. Sendo que o Otávio joga, normalmente, no setor intermédio, não serão 24...», disse o treinador, acrescentando: «O Otávio melhorou bastante.»

Sérgio Conceição foi ainda questionado sobre o episódio com com Luís Gonçalves, no jogo com o Famalicão, mas disse apenas: «O episódio de Famalicão já foi falado. Aquilo que sou como pessoa, sou na vida profissional. Sou uma pessoa frontal, direta, expresso os meus sentimentos. Quando acho que vou dizer algo que possa não ser verdade, prefiro não falar e fico calado.»