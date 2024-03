Mikel Arteta recusou comentar o desentendimento que teve com Sérgio Conceição no final do encontro entre o Arsenal e o FC Porto, no qual os gunners se apuraram para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Após os penáltis, Conceição cumprimentou o homólogo da equipa inglesa, mas dedicou-lhe algumas palavras num tom menos simpático.

Questionado sobre isso em conferência de imprensa, Arteta respondeu «não comentou» e abandonou a sala de imprensa.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)