Henrique Ramos, sócio do FC Porto que foi agredido na Assembleia Geral Extraordinária de segunda-feira, revelou esta quarta-feira que um dos agressores é José Sá, membro do Conselho Superior dos dragões – surge na lista de suplentes.

Numa publicação nas redes sociais, o adepto azul e branco citou as notícias do O Jogo e do Record para revelar a identidade de um dos indivíduos que o agrediu, isto após uma intervenção na reunião.

«Os jornais O Jogo e Record já descobriram que a primeira pessoa a agredir-me pertence ao Conselho Superior. Quanto tempo vai demorar o FC Porto a tomar a decisão que se impõe?», escreveu Henrique Ramos.

Os jornais @OJOGO e @Record_Portugal já descobriram que a primeira pessoa a agredir me pertence ao Conselho Superior. Quanto tempo vai demorar o @FCPorto a tomar a decisão que se impõe? https://t.co/9Mb0SinXYR pic.twitter.com/50yPAOqAow — Henrique Ramos (@tagarelaFCP) November 15, 2023

Em entrevista à TVI, recorde-se, Henrique Ramos abordou as agressões de que foi alvo e deixou uma garantia: «Se houver outra Assembleia amanhã, podem contar comigo.»

A Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto foi suspensa na segunda-feira, depois de se registarem várias agressões no interior do Dragão Arena. Será retomada no dia 20 de novembro.