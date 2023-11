Henrique Ramos foi agredido na Assembleia-Geral Extraordinária do FC Porto, que se realizou na última segunda-feira, depois de ter usado da palavra. O sócio dos dragões relatou a sua versão dos factos e explicou o motivo que originou as agressões.



«O ponto que despoletou a confusão foi falar sobre as casas do clube numa alteração aos estatutos que permite que se votasse nas mesmas. Segundo os estatutos em vigor, essas casas têm de ter um espaço físico. No site do clube tem lá a lista, mas muitas delas não possuem espaços físicas ou têm moradas alteradas. As casas só servem para compra do poder e enriquecimento às custas das mesmas», referiu, em entrevista à TVI.



Apesar das agressões que foi alvo, Henrique Ramos garantiu que estará presenta na próxima reunião magna do emblema portista.



«Não estava à espera daquelas reações. Nunca acontecem em Assembleias-Gerais do FC Porto. Infelizmente, e para prejuízo da imagem do clube, não foi possível continuar os trabalhos nem comigo fora da sala. Foi um momento sensível, que não devia ter acontecido e que envergonha o clube. Não me revejo no condicionamento, nessas reações nem na organização que a própria Assembleia teve. Se houver outra Assembleia amanhã, podem contar comigo», disse ainda.



A próxima Assembleia-Geral do FC Porto está agendada para o próximo dia 20 de novembro.