O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, que negou o recurso interposto pela SAD do FC Porto sobre a multa relacionada com o jogo em Vizela, do passado dia 29 de outubro, associada à utilização de pirotecnia.

Na decisão publicada esta terça-feira, o CD da FPF decidiu «julgar improcedente o presente recurso hierárquico impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida».

Ou seja, mantém-se assim a multa de 10.200 euros que o FC Porto tinha visto ser-lhe aplicada após o duelo da 9.ª jornada, ganho pelos azuis e brancos por 2-0.