Benfica e FC Porto tiveram multas pesadas na sequência dos respetivos jogos na 9.ª jornada da I Liga, no último fim de semana, ante Casa Pia e Vizela.

No sábado, o jogo ante o Casa Pia no Estádio da Luz (empate a uma bola) ditou uma multa global de 11.906 euros ao Benfica.

Desse valor, 9.560 euros foram por utilização de pirotecnia, 1.326 euros por atraso de três minutos no reinício do jogo e 1.020 euros por entrada e permanência de objetos não autorizados, nomeadamente uma faixa com a citação “Sretan Rodendan” e de dimensão superior a metro por metro.

Já o FC Porto foi multado em 13.390 euros pelo jogo de domingo em Vizela, que venceu por 2-0, com a maior fatia da multa, de 10.200 euros, a ser por arremesso de três tochas para dentro do retângulo de jogo e uma tocha para o terreno de jogo, caindo junto à linha lateral, que provocou uma interrupção de jogo de cerca de um minuto. Já 3.190 euros foram por comportamento incorreto do público.

Ainda no que toca à 9.ª jornada, o treinador do Desportivo de Chaves, Moreno, foi multado em 255 euros pelo jogo em Guimarães, ante o Vitória, por ter dado indicações para dentro de jogo, dado o quadro técnico sem habilitações mínimas à luz dos regulamentos. Pelo mesmo motivo, o clube flaviense foi multado em 1.275 euros.