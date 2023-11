Atualmente no último lugar da Liga, com quatro pontos e apenas uma vitória em nove jornadas, o Estoril defronta nesta sexta-feira o FC Porto no Dragão.

Vasco Seabra, treinador dos canarinhos, acredita que os sinais recentes mostram uma equipa em crescimento e considera que falta essencialmente confiança à equipa.

«Tanto em termos de equipa como individuais, tivemos sensações positivas de que estamos próximos de que os pontos aconteçam com regularidade e é nisso que nos focamos e agarramos, no sentido de que essa confiança se instale e que naturalmente os pontos surjam para aquilo que temos vindo a produzir.»

«Obviamente que quando temos uma sequência muito grande de vitórias inconscientemente sentimo-nos mais capazes. Às vezes, queremos acertar na bola, acertamos mal, enganamos o guarda-redes e fazemos golo», prosseguiu.

O treinador do Estoril reconheceu que o FC Porto será um «adversário muito difícil» e admitiu que uma surpresa no Dragão dependerá da resolução de um problema crítico: as bolas paradas defensivas.

“É verdade, não vamos escondê-lo, são dados claros e evidentes para todos. É um momento em que estamos em desenvolvimento, em que estamos a construir cada vez melhor a nossa base de ataque à bola e a nossa forma de termos também os nossos apoios para que possamos estar mais estáveis no momento de atacar a bola com mais efetividade. Desde que estou cá, penso que sofremos seis golos e acredito que foram quatro de bola parada, de livre e de penálti. Portanto, sentimos que em jogo corrido a equipa tem vindo a estancar o número de oportunidades que concede”, rematou.