Iván Marcano, Zaidu, Wendell, Iván Jaime, Galeno e Gabriel Veron, todos em tratamento, continuaram como baixas na equipa do FC Porto, esta quinta-feira, na véspera do encontro com o Estoril.

O treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, voltou a chamar João Mendes, lateral da equipa B, aos trabalhos da equipa principal.

Foi, desta forma, concluída a preparação para o encontro que abre a 10.ª jornada da I Liga.

O FC Porto-Estoril joga-se esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão. Pode acompanhar todas a incidências do encontro AO MINUTO no Maisfutebol.