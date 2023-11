O Ministério Público (MP) instaurou um inquérito devido aos incidentes que ocorreram na última noite, na Assembleia-Geral do FC Porto.

«Tendo em conta os acontecimentos sucedidos na assembleia-geral do Futebol Clube do Porto, que teve início no dia 13.11.2023, amplamente divulgados na comunicação social e susceptíveis de integrar infracções criminais de natureza pública, foi determinada a instauração de inquérito, que corre termos no Diap da Procuradoria da República do Porto», pode ler-se no site da Procuradoria Geral Distrital do Porto.

Cronologia de uma noite que fica para a história do FC Porto

A Assembleia-Geral Extraordinária do FC Porto, com vista à deliberação sobre a aprovação dos novos estatutos propostos pelo Conselho Superior, foi marcada por longas filas, falta de organização e cenas de violência. A reunião estava agendada para as 21h00, mas perante a presença de milhares de adeptos, entre os quais André Villas-Boas, ex-treinador portista e provável candidato às eleições do próximo ano, passou do auditório no estádio para o Dragão Arena, o que motivou uma interrupção de 45 minutos.

Depois, assistiram-se a cenas de violência dentro do Dragão Arena e perante um clima de intimidação, muitos associados abandonaram o local. Mas a AG só foi suspensa quando um sócio foi agredido e retirado do local após ter usado a palavra. Por fim, a reunião magna foi cancelada e adiada para dia 20 de novembro.

O FC Porto, diga-se, reagiu já esta terça-feira aos incidentes e condenou os «desacatos entre associados», além de ter anunciado a mobilização de meios para «identificar» os responsáveis pelas agressões físicas.