1. As tristes imagens que o país acompanhou durante a última noite só encontram paralelo no que se viveu em Alcochete naquela tarde de 15 de maio de 2018.

Curiosamente, os dois episódios têm o mesmo denominador comum. Obviamente, claques.

O que me obriga a fazer a pergunta de sempre: o apoio que dão nas bancadas justifica o preço a pagar?

Tornou-se evidente, e não é de agora, que as claques são demasiado perigosas para fazermos de conta que não, que afinal são fofinhas, e apoiam a equipa, e dão cor ao espetáculo.

Não duvido que tenham no seu seio pessoas pacíficas, que gostam do convívio, mas acima delas estão geralmente líderes que decidem e orientam uma cultura muitas vezes de agressiva. Gente que resolve as diferenças com a força da única lei que conhece: a lei da violência e da intimidação.

Ontem foram os sócios do FC Porto que o perceberam. Amanhã podem ser os do Benfica ou os do Sporting. Porque o que se passou no Dragão Arena não é um problema só deles: é um problema de todos nós.

É mesmo isso que queremos para o nosso futebol?

2. A direção do FC Porto demorou doze horas a reagir aos deploráveis acontecimentos de segunda-feira à noite. Doze horas para escrever um texto em que afirma que os desacatos «são condenáveis e mancham a história centenária» e que vai recorrer «aos meios que tem ao seu alcance para identificar os responsáveis».

No fundo é um comunicado cheio de lugares-comuns, para colocar água na fervura e acalmar os adeptos, que ficaram naturalmente revoltados com o que se passou.

Se os órgãos sociais estivessem mesmo envergonhados e quisessem acabar com a terrorismo que se viveu, teriam chamado a polícia, por exemplo. Teriam reforçado a segurança. Teriam interrompido de imediato a Assembleia-Geral, até ao dia em que conseguissem reunir as condições mínimas de segurança. Mas não, não foi isso que fizeram.

De braços cruzados, deixaram tudo acontecer e doze horas depois emitiram um comunicado.

O que me conduz a uma de duas conclusões: ou estão reféns do monstro que criaram ou foram coniventes com ele. Qualquer das hipóteses é muito má.

3. Há coisa de duas décadas, quando estava em início de carreira, fui fazer a cobertura de um jogo de andebol entre o FC Porto e o Sporting no pavilhão da Póvoa de Varzim. Salvo erro, eram umas meias-finais do campeonato. O Sporting festejou, no final da partida houve distúrbios e a polícia carregou sobre os adeptos do FC Porto.

O que, sim, recordo bem, foi de ver Pinto da Costa completamente transtornado, com os olhos cobertos de lágrimas, a puxar-nos pelo braço, a mim e ao outro jornalista presente no jogo, para ir ver como tinham ficado alguns adeptos vítimas da carga policial.

«Vejam, vejam, isto é intolerável», gritava.

Nesse dia fiquei verdadeiramente impressionado com a defesa, genuína e apaixonada, que Pinto da Costa fez dos seus adeptos.

Ao ver as imagens de ontem, não pude deixar de me questionar sobre o que aconteceu a esse Pinto da Costa de há vinte anos.