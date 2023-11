O CNID, Associação dos Jornalistas de Desporto, emitiu um comunicado esta terça-feira a repudiar «as tentativas de coação feitas por alguns sócios do FC Porto nos momentos que antecederam a Assembleia Geral do clube, ontem à noite, junto ao Estádio do Dragão».

O documento denuncia a intimidação e as agressões verbais dirigidas a vários repórteres e destaca que «houve mesmo elementos conotados com a claque dos Super Dragões que chegaram a defender os Jornalistas».

«É sempre uma pequena minoria ruidosa que tem estas atitudes cobardes e de incitação à violência», acrescenta o texto.

Estando prevista nova reunião magna dos portistas para a próxima semana, o CNID pede às autoridades policiais «especial atenção para estas situações» e apela ao FC Porto para que ajude a identificar os responsáveis pelos atos de violência - «gente que não interessa ao desporto», conclui o comunicado.