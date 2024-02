Nem sequer vão estar no mesmo relvado, mas a noite é de recordes para Lamine Yamal e Pepe na Liga dos Campeões.

Começando pelos mais jovens, Yamal é titular na deslocação do Barcelona em casa do Nápoles, e torna-se por isso no jogador mais novo de sempre a atuar na fase a eliminar da Prova Milionária, aos 16 anos e 223 dias.

Já Pepe é opção inicial de Sérgio Conceição para a receção do FC Porto ao Arsenal: com isso, e a cinco dias de festejar o 41.º aniversário, o internacional português torna-se no futebolista mais velho a disputar o «mata-mata» da Champions.

Pepe, refira-se, já é dono de outros dois recordes na Liga dos Campeões: o de mais velho a marcar e o de jogador de campo mais velho a jogar na prova.