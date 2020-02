O selecionador da Colômbia, o português Carlos Queiroz, deslocou-se esta quinta-feira ao Estádio do Dragão para observar os futebolistas do FC Porto, Matheus Uribe e Luis Díaz, no jogo da Liga Europa, ante o Bayer Leverkusen.

«Vim ver os dois jogadores. Estão entre os possíveis convocáveis. Temos uma lista de 35 jogadores, quase três por posição. Esta semana, comunicaremos aos clubes os jogadores que queremos chamar para os jogos de março», afirmou Queiroz, em declarações à agência EFE.

Curiosamente, Queiroz acabou por ver menos do que o possível dos dois jogadores. Luis Díaz saiu lesionado aos 29 minutos e Uribe foi substituído por Pepe, ao intervalo.

A Colômbia vai jogar ante a Venezuela, treinada por José Peseiro, bem como contra o Chile, respetivamente a 26 e 31 de março, no apuramento sul-americano para o Mundial 2022.