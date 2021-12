Confirmado: Luis Díaz está fora do clássico.

O colombiano viu o resultado do teste PCR, divulgado ao final do dia nesta quarta-feira, tirar todas as dúvidas sobre as suspeitas de que está infetado com covid-19, tal como o Maisfutebol havia notificado ao início da tarde.

O extremo de 24 anos vai assim falhar o FC Porto-Benfica desta quinta-feira, no Estádio do Dragão, a contar para a 16.ª jornada da Liga Portuguesa.

Díaz tinha acusado positivo num teste antigénio de rotina feito aos jogadores do plantel e agora vê o resultado de um teste PCR, cientificamente mais fidedigno, dar o mesmo resultado, segundo apurou o nosso jornal.

De referir que esta é a segunda vez que o colombiano testa positivo à covid-19, pois já em janeiro esteve infetado.

O internacional colombiano, que tem sido uma das principais figuras da época, junta-se a Iván Marcano nas baixas, sendo que Pepe e Marko Grujic, também a recuperar de lesões, permanecem como as principais dúvidas no elenco azul e branco, depois do treino de terça-feira. Evanilson vai cumprir castigo e também não é opção.