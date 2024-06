Concentrado com a seleção brasileira, Evanilson confessou que ainda tem o sonho de, em certa altura da carreira, representar o Fortaleza, clube da cidade-natal.

«Sempre tive vontade de jogar no Fortaleza. Desde que saí de lá [de Fortaleza], disse que tinha vontade de jogar no Fortaleza, mas vamos esperar o tempo e ver no que vai dar», disse o avançado do FC Porto, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

«A minha família diz-me sempre para voltar e jogar no Fortaleza. Todos são Fortaleza e eu era adepto do Fortaleza também. Acompanho-os até hoje, tem jogadores que são meus amigos, estão doidos para que, quando eu voltar ao Brasil, volte para o Fortaleza. Agora não, estou na minha melhor fase no FC Porto, a jogar bem e a sentir-me em casa», acrescentou.

Ora, o clube brasileiro mostrou que esteve atento às declarações do atacante de 24 anos e abriu a porta a uma eventual transferência.

«As nossas portas estarão sempre abertas, Evanilson. Será um prazer para nós ver-te a jogar novamente na tua terra e a vestir as nossas cores. E temos a certeza de que para a tua família também. Boa sorte na Copa América, estaremos na “torcida”», escreveu o Fortaleza na rede social X.

Nossas portas estarão sempre abertas, @evanilsonlima99!



Será um prazer para nós ver você jogando novamente em sua terra e vestindo nossas cores. E temos certeza que para sua família também.



Boa sorte na Copa América, estaremos na torcida! 🇧🇷https://t.co/OVSnDIyiG7 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 24, 2024

Na mesma entrevista, Evanilson admitiu que não conseguiu acreditar quando soube que ia estrear-se nos convocados da «canarinha».

«Estava a ver com a minha esposa. Quando saiu o meu nome eu olhei para ela, ela olhou para mim e ficámos sem acreditar naquele momento, a ficha não tinha caído. Foi um momento de muita felicidade. Desde pequeno começamos a correria, a trabalhar para chegar a um grande clube da Europa, para vestir a camisola da seleção, que é um sonho meu desde pequeno, acho que é o sonho de todos os jogadores. Quando eu recebi a notícia, fiquei muito feliz. (…) O meu pai disse que vai comprar umas 20 camisolas do Brasil para o pessoal, vai dar a todos para verem os jogos. Os meus irmãos disseram que vão colocar uma televisão para o pessoal assistir», contou.

«Sinto que estou preparado. Conversei muito com o Dorival, ele disse que eu tenho mérito de estar aqui, tem ajudado bastante nos treinos», rematou.