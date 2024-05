Horas após ter colocado à venda uma camisola especial usada na final da Taça de Portugal diante do Sporting, o FC Porto anunciou que o exemplar único já foi vendido.

A camisola, com alusão aos 20 anos da conquista da Champions em 2004, está autografada pelo plantel e pelo treinador Sérgio Conceição.

O exemplar foi posto à venda no site do FC Porto por 1.250 euros para o público em geral e 1.125 euros para sócios do clube.