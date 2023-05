O presidente do Casa Pia, Vítor Franco, criticou esta segunda-feira a postura do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, nos minutos finais do jogo entre as duas equipas.

Aquando do 2-1 dos dragões, já nos descontos, Conceição desentendeu-se com Vasco Matos, adjunto de Filipe Martins, e fez um gesto na direção do banco dos gansos a dar a entender que o adversário tinha recebido um incentivo financeiro para vencer o encontro.

«Não me apercebi bem, estava cá em cima no camarote, só vi aquele 'barulho' todo, aquela confusão toda lá em baixo, mas depois vi num vídeo o gesto [de Sérgio Conceição]. Não fica bem», afirmou, em declarações à Antena 1.

«É aquela ideia que o Casa Pia teria recebido algum dinheiro ou algum incentivo para ganhar ao FC Porto. O Casa Pia não recebe esses incentivos. Nós temos uma ideia maior. Como o Casa Pia está perto do Benfica, eles concluem, mal, que havia ali incentivos. O nosso lugar na tabela está definido, mas não fica bem. É preciso saber ganhar e saber perder, alguns só sabem ganhar», concluiu.

Durante a tarde, diga-se, foi o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, a deixar críticas ao comportamento de Vasco Matos.