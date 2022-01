Sérgio Conceição não vai estar no banco do FC Porto nos jogos frente ao Belenenses e frente ao Famalicão, ambos a contarem para a Liga.

A informação foi avançada pela Sport TV e entretanto confirmada pelo Maisfutebol.

O técnico portista vai cumprir 15 dias de suspensão, na sequência de palavras dirigidas à equipa de arbitragem após jogo com o Moreirense, da época passada.

Conceição foi então suspenso 21 dias e multado em 10 mil euros. No entanto, um providência cautelar interposta no Tribunal Arbitral do Desporto permitiu ao treinador estar no clássico frente ao Benfica, em maio, tendo então cumprido apenas seis dias.



Agora, será retomado o castigo em falta, o que faz com que o treinador do FC Porto não vá sentar-se no banco no jogos com o Belenenses, no próximo domingo, e com o Famalicão, que se realiza no dia 23.