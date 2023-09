O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, comparou esta segunda-feira o início da sua sétima época como treinador dos dragões a um «casamento», para abordar a estabilidade pelos anos que leva ao comando do mesmo clube, mas também pela reinvenção que tem de colocar na equipa, ano após ano, mediante as mexidas no plantel e os desafios que vão surgindo pela frente no clube.

«Eu acho que nestes seis anos estreámos 40 jogadores na Champions. E olhando a 2004 e 2011, dois anos de referência na Europa, essas equipas tinham espinha dorsal, no mínimo, de três anos e isso é muito importante. E aqui não há nenhuma crítica ao mercado, não. Nós percebemos a realidade dos clubes portugueses e houve um grande esforço para que ficassem o máximo possível de jogadores que achamos que eram importantes, outros não é possível. Mas acho que todos os anos, acho que todos os dias é um recomeçar constante. Acabamos um jogo, estamos a pensar no outro, iniciamos os treinos já com trabalho em cima desse jogo e a preparar o próximo», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Shakhtar, da primeira jornada da Liga dos Campeões, antes da analogia do casamento.

«Acho que este sétimo ano é como os casamentos (risos). Há a crise do sétimo ano, é o que se costuma dizer, não é? É que por este início de época dá a entender que há muita gente a tentar fazer confusão, a criar um bocadinho de instabilidade, porque as pessoas se conhecem muito bem umas às outras. Mas, depois, quando há uma paixão e um amor grande, esse sétimo ano é superado e é uma vida inteira. É um bocado por aqui (risos), não sei se a analogia é boa (risos), mas é o que me vem à cabeça e senti também», concluiu.

Questionado ainda sobre a questão dos três centrais no jogo com o Estrela, Conceição rotulou a questão de «interessante, mas levaria algum tempo e falar um bocadinho do jogo», notou, deixando depois uma nota sobre o que vai ouvindo e lendo. «Olhamos para o papel e depois vou ouvindo e olhando algumas coisas que são ditas e escritas e vejo coisas que fico, acho que as pessoas não têm conhecimento do futebol», respondeu, lançando também o «plano de jogo» para o duelo com o Shakhtar.

«Amanhã temos um plano de jogo, olhando para a equipa do Shakhtar, mas principalmente para o que é a nossa equipa e para as limitações que nós temos em determinados setores por uma razão ou outra. Tenho um grupo que me dá todas as garantias para que dentro de um sistema tático, se é 4x4x2, 4x2x3x1, 3x5x2 ou 3x4x3, é da forma como preparámos o jogo e queremos. Olhem, na parte final do jogo, o Pepe estava a fazer um cruzamento a dar um contra-ataque ao Estrela, ao minuto 90. É extremo direito? Não é. É ala direito? Não é. É central. Depois, depende da dinâmica da equipa, isto brincando um bocadinho. Mas aconteceu isso, por acaso aconteceu», lembrou.

O Shakhtar-FC Porto joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, tem arbitragem do italiano Davide Massa e pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.