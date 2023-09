O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, revelou esta segunda-feira que Pepe foi direto ao Olival para «descansar» depois da viagem de regresso do jogo ante o Estrela, na sexta-feira, para ilustrar a «paixão» que o internacional português tem pelo futebol.

Questionado sobre os sentimentos de jogar a sexta fase de grupos da Liga dos Campeões enquanto treinador do FC Porto, Conceição começou por dizer que «é sempre como se fosse a primeira vez» quando se está num clube «que se gosta muito» e para quem é «apaixonado pelo futebol» e partilhou depois a história com Pepe.

«Acho que quem é apaixonado pelo futebol, ainda por cima quando nos dá o prazer de trabalhar num clube que se gosta muito, é sempre como se fosse a primeira vez, sinceramente. A cada dia aqui, para quem ama o futebol e é apaixonado pela sua profissão, todos os jogos são diferentes, têm uma vida diferente, o ambiente não é o mesmo. O hino é o mesmo, toca sempre, mas isso já ouvia quando jogava. A emoção e esse lado é, sinceramente, para quem é apaixonado pelo futebol e pela vida…», referiu, antes de, com Pepe a seu lado na sala de imprensa, contar a história da madrugada de sábado, na sequência do triunfo na Reboleira, por 1-0.

«Nós chegámos do Estrela, ao Dragão, às 02h15. Tínhamos treino no dia seguinte ao fim da manhã e houve um jogador de 40 anos que foi para o Olival. Todos foram para casa e o Pepe, com 40 anos, foi para o Olival descansar, à espera do próximo treino, com família em casa. Ele estava a falar há bocado da família, que abdica de muitos momentos com a sua família e este é um bom exemplo. Foi o único jogador, se calhar o que menos precisava, o que tem 19 presenças na Liga dos Campeões, ene títulos, dos jogadores mais titulados. E foi para lá porque sente o clube, a sua profissão, tem uma gratidão enorme, está sempre presente com o futebol e isso é fantástico e quem é assim… Eu também tenho esse sentimento, amanhã é um jogo de Champions em que vou ter as mesmas sensações do primeiro jogo», afirmou.

