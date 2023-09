O FC Porto estreia-se nesta terça-feira na fase de grupos da Liga dos Campeões diante do Shakhtar, num jogo que a equipa ucraniana terá de realizar na Alemanha devido à invasão da Rússia à Ucrânia, que já dura há mais de um ano e meio.

«Nós estamos habituados a ver Shakhtar nos últimos bons anos a ser a equipa número 1 na Ucrânia e a estar presente na Liga dos Campeões. Nas dificuldades as equipas superam-se. É um momento difícil para o povo ucraniano e estamos todos solidários. Tentam honrar a luta que estão a ter no seu país e nesse sentido vamos ter uma equipa super-motivada», projetou Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão.

O treinador dos azuis e brancos admitiu que o Shakhtar é uma equipa diferente do passado recente, pela saída de muitos jogadores valiosos dos quadros, mas não deixa de ter qualidade. «Não tem tantos estrangeiros, mas tem jovens de qualidade formados no clube e outros jogadores com mais experiência, que é importante na Liga dos Campeões quando se defronta uma equipa de alto gabarito e tenho aqui ao meu lado um bom caso», disse, apontando para Pepe.

«São jogos da Champions onde temos todos ingredientes para que seja um bom espectáculo e para que no fim possamos ganhar não pela debilidade do adversário mas pelo mérito que vamos ter no jogo», acrescentou ainda.

Conceição foi ainda questionado sobre as alegadas declarações de Taras Stepanenko sobre o FC Porto após o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. «Não é uma equipa muito estável e será fácil defrontá-la», foram estas as declarações atribuídas ao experiente defesa, que nesta segunda-feira garantiu que houve um erro na... tradução. O treinador dos portistas passou por cima da última versão de Stepanenko, respondendo de forma seca. «Estou mais preocupado com o que faz em campo enquanto jogador do que propriamente pelas palavras que teve para com a equipa do FC Porto aquando do sorteio», atirou.