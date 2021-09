Fábio Vieira, médio do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Eleven Sports, após a goleada sofrida em casa com o Liverpool, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Saímos tristes. Sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil, com uma equipa que é das melhores do mundo. Só conseguiríamos bater o Liverpool se estivéssemos todos no máximo. Isso não aconteceu, não foi o nosso dia.

Fizemos o 3-1 e sabíamos que tínhamos de pressionar para chegar ao 3-2, mas sofremos o 4-1 que foi um balde de água fria. Fica um sabor amargo, não demos tudo o que tínhamos de dar. Temos de procurar não cometer os erros coletivos e individuais que cometemos.

[sobre a entrada para substituir Otávio, aos 14m]

«Foi uma entrada muito rápida. O mister pediu-me para dar o meu máximo e foi o que tentei fazer, mas não chegou. A melhor resposta que podemos dar é vencer o próximo jogo.»