Sérgio Conceição deixou elogios ao Barcelona e admitiu que o FC Porto terá «de ter algumas cautelas no processo defensivo» pela capacidade do oponente em romper pelos corredores laterais e central.



«O Barcelona é a equipa com mais percentagem de posse de bola em Espanha, um campeonato onde muitas equipas privilegiam essa situação. Ao analisar e ao ver todos os jogos que fizeram, percebemos que são uma equipa que utiliza muito bem a profundidade, é muito perigosa, dão muita largura e criam muitas dificuldades aos adversários a defender. Se esticarmos [a equipa] para defender essa largura, eles podem encontrar espaço por dentro. Temos de ter algumas cautelas no processo defensivo», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«O Barça tem individualidades que podem resolver o jogo de um momento para o outro. Na sua organização defensiva, tem alguns jogos sem sofrer, mas sabemos de algumas fragilidades que podemos explorar. Tem a ver com a consistência defensiva e com o aproveitamente de algumas fragilidades para ganharmos o jogo», acrescentou.



Comparando as duas equipas, o campeão espanhol tem 24 golos marcados, mais 11 que os dragões. Confrontado com esse dado, o técnico frisou que o FC Porto vai sofrer com o Barcelona, mas que estes também vão sofrer com o FC Porto.



«A eficácia tem a ver com a qualidade que existe na forma como ataca, com os jogadores que normalmente pisam o setor mais avançado do campo. São jogadores de muitíssima qualidade. Tanto chegam de forma rápida à baliza como, por vezes, os jogadores associam-se mais e jogam de forma mais apoiada. Temos de estar precavidos, de ser consistentes defensivamente e de perceber os movimentos do Ferran Torres, do Félix, dos laterais. Temos de perceber se o Cancelo joga mais por dentro com o lateral-esquerdo mais projetado e o Félix perto do Lewandowsi quase como segundo avançado. Temos de saber que terrenos gostam de pisar e limitar isso para que não sejamos uma equipa que sofre muito», alertou antes de prosseguir.



«Sofrer durante o jogo faz parte da qualidade do Barcelona. Esperamos é que isso se traduza em guardar a nossa baliza. Depois temos de aproveitar algumas fragilidades que o Barcelona também tem. Pela equipa que somos e pela forma como jogamos, abordamos estes jogos e trabalhamos muito dentro dos jogos. Temos de estar à altura do Barcelona. Vamos sofrer com o Barcelona, mas o Barcelona vai sofrer com o FC Porto também», continuou.



No último ano os culés desiludiram na fase de grupos da Liga dos Campeões e caíram para a Liga Europa. Conceição desvalorizou o passado do emblema blaugrana e lembrou o estatuto que este tem na Europa.



«Não falo de história com os meus jogadores. Falo da observação dos jogos. O Barcelona tem jogadores experientes para não ficar melindrado a nível emocional se sofrer primeiro. Temos de olhar para o que temos de fazer e para o que o Barcelona pode também fazer e encaminhar o jogo para o que preparamos estrategicamente. O que é passado e o Barça a sofrer na Europa... não vejo dessa forma. Vejo um clube histórico, com jogadores excecionais e que dispensam apresentações», concluiu.



O FC Porto recebe o Barcelona esta quarta-feira, às 20h00, no Dragão. Um jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.