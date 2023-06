Foi rija a festa dos jogadores do FC Porto após a conquista da Taça de Portugal.

Se no relvado os festejos não foram muito efusivos, no balneário soltou-se a celebração.

E num momento partilhado pelos dragões nas redes sociais, há uma coreografia que chama a atenção e à qual nem Sérgio Conceição conseguiu resistir.

A fumar o seu charuto, o treinador do FC Porto juntou-se timidamente à dança dos jogadores que bailavam a música «Pitbull Enraivado», do artista brasileiro Oh Polémico.

E há algo que fica claro: esta não foi a primeira vez que os jogadores dos dragões partilharam momentos com esta banda sonora.

Veja o momento, vale mesmo a pena:

E se fizer muita questão de entender a letra, ela fica aqui também.

«Vou mandar um refrão

Não preciso de citrato

Vou mandar um refrão

Não preciso de citrato

E cruadão de uísque no modo pitbull bravo

E cruadão de uísque no modo pitbull bravo

Puxa o cabelo dela

Vai, pitbull enraivado

Pitbull enraivado

Pitbull enraivado

Pitbull enraivado

Pitbull enraivado

Pitbull enraivado

Pitbull enraivado…»