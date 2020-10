Depois de ter falhado o jogo do FC Porto com o Paços de Ferreira desta sexta-feira devido a um teste à covid-19 com um resultado inconclusivo, Pepe volta a poder ser opção para Sérgio Conceição.

Na newsletter Dragões Diário deste sábado, o FC Porto diz que «entretanto já se confirmou que [Pepe] não está infetado» e que o jogador «deverá voltar a estar disponível».