Danilo, capitão do FC Porto, fez nesta sexta-feira a antevisão do duelo com o Benfica, referente à final da Taça de Portugal. O clássico realiza-se no sábado (20h45), no Estádio Cidade de Coimbra.

«Uma final da Taça é sempre uma motivação extra para nós. Desde que o mister chegou estamos sempre a lutar por várias frentes. Estatísticas e confrontos são só história, as finais são para se ganhar e não estamos a olhar para os números nem nada que se pareça», disse o médio.

O internacional português já perdeu duas finais da Taça de Portugal ao serviço do FC Porto (2016 e 2019), mas garante que isso não o perturba: «Iria haver sempre essa ambição, mesmo se tivesse ganho essas duas taças. No FC Porto somos ambiciosos por natureza e queremos ganhar o máximo de títulos possíveis.»

«Depois do campeonato, é a taça mais importante em Portugal, é a taça rainha. É importante ter mais um título e desde o início da época que não o descartamos. Olhamos com muita ambição para esta final, já tivemos várias finais que não conseguimos ganhar, é mudar esse rumo», finalizou Danilo.