O FC Porto oficializou a contratação de David Carmo ao Sp. Braga.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a SAD azul e branca informa que a transferência faz-se por 20 milhões de euros aos quais podem somar-se mais 2,5 milhoes mediante a concretização de objetivos desportivos. Uma informação também confirmada pelo Sp. Braga e que vai ao encontro do noticiado pelo Maisfutebol.

Trata-se do maior negócio de sempre entre clubes portugueses.

David Carmo, de 22 anos, rubricou um contrato válido até 2027 e fica «seguro» por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Comunicado enviado à CMVM:

A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD para a aquisição dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol David Carmo pelo valor de 20M€ (vinte milhões de euros), acrescido de um valor variável máximo de 2,5M€, dependente da concretização de objetivos desportivos. Mais se informa que esta Sociedade celebrou com o jogador um contrato válido por 5 épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2027, tendo acordado uma cláusula de rescisão no montante de 80.000.000 € (oitenta milhões de euros).