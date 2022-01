Luis Díaz voltou a ser eleito como melhor avançado do mês de dezembro da Liga Portugal.

O avançado colombiano, que divide o topo da lista dos melhores marcadores com Darwin, ambos com treze golos, marcou dois golos (Sp. Braga e Vizela) e fez outras tantas assistências (Vizela e Benfica) só no mês de dezembro. Logo a abrir janeiro, somou mais um golo e mais uma assistência na reviravolta diante do Estoril (3-2).

Ainda há poucos dias o avançado tinha recebido três prémios relativos ao mês de dezembro: melhor jogador, melhor avançado e melhor golo.