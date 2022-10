O guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, em declarações na flash interview da Eleven após a vitória do FC Porto frente ao Bayer Leverkusen, em jogo da Liga dos Campeões:

[Assistência para Galeno?] «Foi um dos lances estudados passados pelo mister, para aproveitarmos a linha defensiva muito alta do Leverkusen. Foi o que foi trabalhado. Estamos muito satisfeitos com a vitória.

[Torna-se no guarda-redes do FC Porto com mais penáltis defendidos na Liga dos Campeões] Senti-me muito feliz por ajudar a equipa, o que procuro é ajudar a equipa. Não penso muito no individual, o que quero é ajudar a equipa para que possamos ganhar, todos juntos, estes grandes jogos.»