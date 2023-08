O plantel do FC Porto regressou nesta sexta-feira ao trabalho, após dois dias de folga, preparando a disputa da Supertaça de Portugal. O duelo entre ao Benfica está agendado para 9 de agosto (20h30), no Estádio Municipal de Aveiro.

O boletim clínico dos dragões não sofreu alterações. Diogo Costa continua remetido a treino condicionado, à margem do grupo, tal como João Mário. Gabriel Veron e Evanilson permanecem afastados do relvado, em tratamento.

O próximo treino do plantel às ordens de Sérgio Conceição realiza-se no sábado de manhã, pelas 10h30, novamente no Olival.