Jorge Nuno Pinto da Costa, candidato a novo mandato na presidência do FC Porto, apresentou esta sexta-feira os nomes para os órgãos sociais do clube, com destaque para a escolha de José Fernando Figueiredo, o sucessor de Fernando Gomes, na liderança da pasta das finanças da SAD.

«Não é preciso apresentação. Toda a gente sabe do seu valor. Fiquei muito orgulhoso e satisfeito por contar com ele na minha equipa», destacou o presidente do FC Porto em alusão à escolha de José Fernando Figueiredo, economista e consultor do Banco Mundial.

Destaque também para a promoção de Vítor Hugo, antigo hoquista do FC Porto, que passa de vogal a candidato a um dos vice-presidentes do clube.

A cerimónia de apresentação dos candidatos da lista «Todos pelo Porto» aos órgãos sociais decorreu esta sexta-feira no Hotel Sheraton, no centro do Porto.

Os candidatos aos órgãos sociais da lista de Pinto da Costa



Vice-presidentes da direção: João Koehler, Marta Massada, António Oliveira, Vítor Baía, Vítor Hugo e Nuno Namora;



Vogais: Alípio Jorge, António Borges, Luís Fernandes, Rita Moreira, Rodrigo Barros e Eurico Pinto;



Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar: Ricardo Valente;



Presidente da Mesa Assembleia Geral: Lourenço Pinto;



Diretor Financeiro da SAD: José Fernando Figueiredo.