Dois dias depois de o presidente do FC Porto ter dado conta, em declarações ao jornal O Jogo, da existência de conversas para a contratação de Çaglar Soyuncu, defesa-central do Atlético Madrid, o presidente dos colchoneros disse desconhecer quaisquer negociações com os azuis e brancos.

«Não tenho ideia. É um jogador nosso, mas não sei nada sobre ele. Conversa com o Porto? Não, não. Que eu saiba não», começou por dizer Enrique Cerezo em declarações à Antena 1.

«Nem para um empréstimo? Já disse que não e quando é não, é não», rematou o dirigente.