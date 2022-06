O FC Porto anunciou que o período de vendas e renovações do lugar anual no Estádio do Dragão para a próxima época arranca nesta terça-feira.

Os dragões lembram que as «limitações no acesso aos estádios devido à pandemia de covid-19» estão ultrapassadas, daí estar novamente «disponível o lugar anual, seja para novas aquisições, seja para renovações, sendo que a referência neste caso será a temporada 2019/20».

«Assim, estes sócios têm o seu lugar de 2019/20 reservado até dia 7 de julho. De 9 a 11 arranca o período de trocas, para quem já garantiu o seu lugar e as vendas são retomadas a 12 de julho», lê-se na nota dos azuis e brancos.

Quem garantir o lugar no Dragão ao longo de toda a temporada, tem ainda direito a descontos no equipamento, bem como acesso aos jogos do FC Porto B.

«O Lugar Anual 2022/23 contempla 21 jogos (17 do campeonato, 3 da fase de grupos da Liga dos Campeões e 1 da fase de grupos da Taça da Liga), estando disponível em duas modalidades: com e sem os jogos europeus», explicam ainda os dragões.