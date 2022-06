Fábio Vieira, Vitinha e Toni Martínez fora desafiados a relatar e a comentar alguns dos golos mais memoráveis da campanha do FC Porto rumo ao título.

Os três revisitaram momentos em jogos com Estoril, Belenenses, Gil Vicente, Paços de Ferreira, Arouca, faltaram os jogos com o Sporting, mas os duelos com o Benfica, no Dragão e na Luz, estiveram presentes.

O relato do segundo golo do FC Porto na vitória sobre o Benfica por 3-1 na Invicta ficou a cargo de Toni Martínez e o comentário entregue a Vitinha. «Benfica um bocado perdido no Dragão. Agora ficará difícil para os vermelhos», observou o médio internacional português.

Fábio Vieira adornou o relato com algumas tiradas interessantes: «Visão de lince», «catrapumbas» «este é para o Puskás» e um elogio à ação de Vitinha (ao lado dele) num dos golos diante do Paços de Ferreira na Mata Real. «Vitinha parecia que estava no circo, meus amigos.» A observar tudo atrás de uma das balizas estava... Vítor Ferreira, o repórter da rádio 18.93 FM. «Aqui atrás da baliza vi que Vitinha dá dois toques na bola depois de dominar quase com um toque artístico.»

Toni Martínez manteve-se fiel ao estilo espanhol: «Gol gol gol gol gol gol», gritou.

O relato do golo de Zaidu diante do Benfica no Estádio da Luz, golo que deu o título ao FC Porto, coube a Vitinha.

Veja tudo: