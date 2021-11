Faz esta terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, precisamente 18 anos que Lionel Messi se estreou pela equipa principal do Barcelona. Foi na inauguração do Estádio do Dragão, frente ao FC Porto.

O argentino, então com 16 anos, entrou aos 74 minutos para o lugar de Fernando Navarro e em catorze minutos em campo ainda deu trabalho ao guarda-redes Nuno Espírito Santo: numa das três ocasiões que teve para marcar, ficou mesmo com a baliza aberta, mas preferiu assistir um colega.

No final o FC Porto venceu por 2-0, com golos de Derlei (de grande penalidade) e de Hugo Almeida, num jogo em que Mourinho deixou de fora jogadores como Deco, Costinha, McCarthy, Paulo Ferreira, Nuno Valente e Alenitchev.

Já Frank Rijkaard deixou de fora mais do que uma equipa inteira: Valdés, Rustu, Reiziger, Van Bronckhorst, Puyol, Edgar Davids, Philip Cocu, Iniesta, Ronadinho Gaúcho, Kluivert, Overmars, Quaresma e Saviola.