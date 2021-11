O FC Porto prosseguiu, esta terça-feira, a preparação para o jogo da Taça de Portugal contra o Feirense, da quarta eliminatória.



Segundo informam os dragões, Sérgio Conceição não contou com 11 atletas no apronto desta manhã. Fábio Vieira, João Mário, Vitinha, Díaz, Corona, Mbemba, Zaidu e Nanu continuam ao serviço das respetivas seleções enquanto Wendell (treino condicionado), Marcano (treino integrado condicionado), Uribe (treino condicionado) e Francisco Conceição (tratamento) continuam entregues ao departamento médico.



O plantel azul e branco volta a treinar esta quarta-feira, às 10h30, no Olival. O FC Porto-Feirense joga-se no próximo sábado, às 20h15, no Dragão.