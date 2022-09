O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate frente ao FC Porto (1-1), em jogo da sétima jornada da Liga. O técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, não compareceu na zona de entrevistas rápidas.

[A que sabe?] «É um sabor a empate, somámos um ponto. Sabíamos que ia ser muito complicado. Tenho de dar os parabéns aos nossos jogadores pela forma como se atiraram ao jogo. O FC porto vinha de um resultado negativo e queria dar uma resposta e nós demos uma excelente resposta, a dividir o jogo com o FC Porto. Em alguns momentos tivemos de juntar mais o bloco, dada a qualidade do adversário. Somámos um ponto para os nossos objetivos. Quero dar os parabéns à equipa, foram uns verdadeiros campeões.

[Lance do penálti] É um penálti. Vou ser sincero, do campo parece-me que há um contacto do braço com o Joãozinho. Falta saber se há fora de jogo antes, mas ainda não vi o lance. Tem um sabor amargo sofrermos no final, mas foi o que foi.

[Há muito potencial nesta equipa?] O Joãozinho dá experiência, a nossa equipa é jovem, mas isso não é importante, o importante é a qualidade. É preciso dar tempo, mas eles têm dado uma resposta muito positiva. Mas o alerta que tenho dado é que em momento algum podemos baixar a guarda.»