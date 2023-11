Sérgio Conceição repete o onze inicial que derrotou o Vizela para o jogo desta noite frente ao Estoril, no Estádio do Dragão, em jogo da décima jornada da Liga.

Perante as várias lesões que tem no plantel, o técnico portista volta a apostar em Jorge Sánchez no lado direito da defesa – João Mário jogará à esquerda –, com Francisco Conceição à frente.

No Estoril, Vasco Seabra faz duas alterações: Koindredi e Heriberto Tavares dão o lugar a Mateus Fernandes e João Marques.

SIGA AQUI AO MINUTO O FC PORTO-ESTORIL, A PARTIR DAS 20H15.

OS ONZES INICIAIS:

FC PORTO: Diogo Costa; Jorge Sánchez, Pepe, David Carmo e João Mário; Francisco Conceição, Alan Varela, Eustáquio e Pepê; Evanilson e Taremi.

ESTORIL: Marcelo Carné, Bernardo Vital, Volnei e Pedro Álvaro; Rodrigo Gomes, Holsgrove, Mateus Fernandes e Tiago Araújo; Guitane, João Marques e Marqués.