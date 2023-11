O FC Porto garantiu, esta quinta-feira, que o Junior Barranquilla não apresentou uma queixa junto da FIFA, por alegada falta de pagamento de uma percentagem a que o clube colombiano teria direito pela venda de Luis Díaz para o Liverpool, em janeiro de 2022, a troco de 45 milhões de euros.

A imprensa do país sul-americano, ao longo do dia, adiantou que a FIFA tinha condenado os dragões a pagar nove milhões de euros ao emblema de Barranquilla, por alegada falta de pagamento da fatia de 20 por cento de uma futura transferência que o clube colombiano reservou aquando da mudança de Luis Díaz para Portugal, no verão de 2019.

«É falso que o Junior Barranquilla tenha apresentado junto da FIFA uma queixa contra a FC Porto – Futebol, SAD para ser indemnizado em 9 milhões de euros», esclareceram os portistas em comunicado, tendo ainda assumido que existe um «litígio» entre os clubes «relativamente aos custos que podem ser deduzidos nos montantes a liquidar ao Junior Barranquilla» pelo mecanismo de solidariedade e custos de Intermediação.

Contudo, o processo ainda não começou a ser julgado no Tribunal Arbitral do Desporto.

O FC Porto também «reconheceu um custo de cerca de 7 milhões de euros relativamente a este negócio» e explicou que já liquidou 4,6 milhões, enquanto o restante valor será pago «em várias prestações até ao final do próximo ano civil».

Luis Díaz, recorde-se, atravessa um período conturbado na vida pessoal, depois do sequestro dos pais na Colômbia, no último fim de semana.