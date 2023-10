Luis Díaz não participou na vitória do Liverpool conra o Nottingham Forest depois de os pais terem sido sequestrados na Colômbia. Diogo Jota dedicou ao colombiano o golo que marcou e revelou que estava previsto o colega ser titular e não ele.



«O Luis [Díaz] estava connosco no hotel e depois foi para casa. Ele ia jogar, mas acabei por jogar eu na sua vez. Mostrei a camisola dele para mostrar que estamos com ele e esperamos que tudo corra bem. Uma situação destas é inimaginável», referiu, citado pela BBC.

Lembre-se que os pais do ex-FC Porto estavam parados numa bomba de gasolina quando foram abordados por motociclistas armados e obrigados a entrar na carrinha em que os próprios seguiam, juntamente com os sequestradores.



Este domingo, o diretor da polícia colombiana, William René Salamanca, informou o internacional colombiano de que a sua mãe já havia sido resgastada, «sã e salva». O pai continua, para já, sob a alçada dos raptores.